МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Проходящий в этом году в японской Хиросиме саммит "большой семерки" стал чем-то вроде "клуба одиноких сердец", где лидеры жалуются на свою непопулярность среди избирателей, пишет The New York Times. Китай ответил на заявление G7 об экономическом принуждении

Как отмечается, ни один из них не может сейчас заручиться поддержкой большинства. По данным Morning Consult, премьер Италии Джорджа Мелони имеет поддержку на уровне 49 процентов, за ним следуют президент США Джо Байден с 42 процентами, премьер Канады Джастин Трюдо с 39 процентами и канцлер ФРГ Олаф Шольц. с 34 процентами, премьер Британии Риши Сунак с 33 процентами и премьер Японии Фумио Кисида с 31 процентом.

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет поддержку только на уровне 25 процентов — если в прошлом году он сумел переизбраться, набрав 58,5 процента голосов, то сейчас его рейтинг резко упал, когда он протолкнул повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, что вызвало сильные уличные протесты.

Последние опросы показывают, что Консервативная партия Сунака проиграла бы Лейбористской партии в Великобритании, Либеральная партия Трюдо уступила бы Консервативной партии в Канаде, а Социал-демократическая партия Шольца проиграла бы партии ХДС в Германии.

Что касается США, то, согласно опросам, не факт, что действующий президент сможет победить своего предшественника во второй раз, и коллеги Байдена по японской встрече глубоко обеспокоены возвращением Дональда Трампа к власти, говорится в публикации.

"В такое редкое время саммит G7 становится настоящим клубом одиноких сердец, когда лидеры делятся своей политической болью, обмениваются мнениями друг с другом по поводу этого и обсуждают, что предпринять в своих странах, чтобы получить поддержку", — отметил директор Исследовательской группы G7 в Университете Торонто Джон Киртон.