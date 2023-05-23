МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран БРИКС мог бы стать Новый банк развития (Банк БРИКС), говорится в докладе "Росконгресса" "Деколонизация энерготорговли — от доллара к нацвалютам", который имеется в распоряжении РИА Новости. Названы условия перехода нефтеторговли на азиатских рынках на нацвалюты

"Одним из потенциальных вариантов взаимной торговли между странами БРИКС также могло бы стать использование энергетических кредитов — по аналогии со специальными правами заимствования (SDR) в МВФ. Страны-экспортеры энергоносителей могли бы привлекать данные заемные средства для необходимых им проектов, что позволило бы повысить объемы торговли в национальных валютах несмотря на торговые дисбалансы. Платформой для обеспечения таких энергокредитов мог бы стать Новый банк развития", – говорится в докладе.

"При этом мультивалютный характер подобного энергетического SDR позволил бы повысить его конвертацию и ликвидность. Присоединение новых стран к БРИКС в дальнейшем позволит наращивать объемы торговли внутри объединения", – отмечают эксперты.

Новый банк развития был учрежден странами-членами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР). Основная цель его работы — финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на "устойчивое развитие" в государствах-участниках банка, а также других развивающихся странах.

Авторы доклада отмечают, что странам БРИАКС необходимо активнее разрабатывать финансирование и кредитование в национальных валютах. "Сохранение долговых схем с использованием западных валют чревато санкционными рисками и фактически будет равноценно продолжению торговли в долларах и евро". – предупреждают эксперты.

"Развивающимся государствам необходимо активизировать усилия по созданию собственной платежно-финансовой инфраструктуры в обход западной. При этом у стран нет в запасе нескольких десятков лет для выстраивания системы наподобие нефтедоллара — для ведения торговли нужны рабочие решения уже сейчас", – говорится в документе.

Еще одним вариантом сотрудничества между развивающимися странами может стать создание единой валюты БРИКС. "Вопрос о создании единой валюты объединения будет впервые официально обсуждаться на предстоящем форуме в августе 2023 года в ЮАР", — говорится в документе.