МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Сокращение оборонных расходов не стоит на повестке переговоров между властями и Конгрессом США по проблеме повышения потолка госдолга, заявил в понедельник журналистам спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Маккарти заявил, что договоренности по госдолгу США будут достигнуты

"Президент только что побывал на саммите G7, где рассказывал о том, что делает Китай. Мы также видим, что происходит на Украине и объемы вооружений, которые мы поставили Украине. Мы не хотим, чтобы США оказались под угрозой. Поэтому, нет, сокращение оборонных расходов не должно находиться на повестке обсуждений", — сказал Маккарти по итогам состоявшейся встречи с президентом Джо Байденом по проблеме госдолга.

В военном руководстве США ранее выражали уверенность, что дефолт, который может стать следствием отсутствия договоренности по проблеме госдолга, будет иметь катастрофические последствия для американских вооруженных сил.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".