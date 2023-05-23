МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Столицу России при наихудшем сценарии потепления климата на Земле и повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов по сравнению с концом XIX века могут перенести в Сибирь, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Генсек ООН призвал страны G7 к полному отказу от угольной энергетики

Углеродная нейтральность — один из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. Соединенные Штаты и страны Евросоюза планируют достичь ее к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия – к 2070-му.

"Вполне реально, что это произойдёт, даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-м", — считает Кокорин.

По мнению климатолога, к тому времени температура на планете все равно увеличится на 2-2,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, то есть периодом конца XIX века. Это приведет к тому, что волны жары будут накрывать Землю минимум в два-три раза чаще.

"То есть та жара, которая у нас была раз в десять лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться", — сказал ученый.

При самом худшем сценарии, полагает он, температура на планете может повыситься на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти будут аномально жаркими.

"Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск", — сказал Кокорин.

Он отметил, что такой вариант событий возможен, однако маловероятнен.

Парижское соглашение по климату принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в их числе Соединенные Штаты, КНР и Россия.

Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель заключатся в том, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.