ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Недоброжелателям России не удалось сломать ее экономику, обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае. Мишустин оценил экономическое взаимодействие России и Китая

"В прошлом году Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению. Его целью было сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию. Ударить по уровню жизни простых граждан. Ничего из того, о чем мечтали наши недоброжелатели, не произошло", — сказал Мишустин.

Он добавил, что Россия не только выстояла, но и продолжает свое поступательное развитие.

По словам премьера, Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу. Премьер подчеркнул, что страна по целому ряду экономических параметров ощутимо выросла.

"Так, в прошлом году достигли нового исторического максимума по сбору зерновых — сто пятьдесят семь миллионов тонн. Значительно превзойдя даже достижения Советского Союза. Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу", — сказал Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз говорили, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.