МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Власти США всерьез рассматривают самые разные варианты решения проблемы долгового кризиса: от экзотических, с чеканкой монеты номиналом в 1 триллион долларов, до самых очевидных — в виде очередного повышения потолка госдолга, но ни один из них не избавит экономику страны от главной проблемы, говорится в докладе Росконгресса "Жизнь взаймы: перспектива дефолта США", который имеется в распоряжении РИА Новости. Госдолг США превысил российский в 107 раз

Спор правящих элит США о потолке госдолга привел страну на грань дефолта, который, по прогнозу главы Минфина Джанет Йеллен, может произойти в любой момент после 1 июня, если стороны не придут к соглашению.

"На фоне таких противоречий в США всерьез обсуждается идея решения проблемы потолка госдолга за счет выпуска монеты номиналом 1 триллион долларов. Таким образом, от "печатного станка" Америка перейдет к "чеканному". Минфин в лице Джанет Йеллен отвергает такой вариант. Но альтернатив остается все меньше", — говорится в докладе.

Сценарий чеканки такой монеты с последующей передачей ее министерству финансов США в докладе назван экзотическим. "Подобная попытка одностороннего решения долгового кризиса со стороны американской администрации также может быть оспорена в судебном порядке, и скорее будет выглядеть как акт отчаяния администрации Байдена", — уверены авторы.

Эксперты проанализировали и другие обсуждаемые варианты решения проблемы.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

В докладе отмечается, что наиболее вероятным является вариант, при котором спикер нижней палаты парламента Кевин Маккарти и президент Джозеф Байден все-таки придут к соглашению. "Лимит госдолга в очередной раз будет повышен, дефолта никто не допустит, но каждая из партий постарается выжать из конфликта максимальное количество политических очков", — говорится в документе. Вот новый потолок: госдолг США и рубль

"Но и при таком сценарии ущерб экономике и финансовому рынку США уже нанесен", — полагают эксперты. Кроме того, ситуацию осложняют нежелание президента Джо Байдена идти на переговоры с республиканцами, призывы Дональда Трампа допустить дефолт и расхождение в оценках платежеспособности страны, из-за которого приостановка выплат по долгам может произойти в любой момент.

Третий сценарий предполагает временное решение проблемы: Конгресс США может принять закон о приостановке действия лимита госдолга. Однако в этом случае сторонам предстоят еще более сложные переговоры, поскольку подойдет время принятия нового бюджета.

Еще один вариант решения и вовсе грозит американцам конституционным кризисом. "Не исключено, что одна из сторон переговоров подталкивает другую именно в этом направлении", — считают авторы доклада. Речь идет о возможном решении президента США в одностороннем порядке повысить лимит по госдолгу.

В начале мая Байден уже намекал, что изучает 14-ю поправку к конституции страны, трактовка которой может позволить ему пойти на этот шаг. Однако республиканцы, в свою очередь, будут готовы поставить вопрос о законности подобных действий.

ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ

Даже при самом благоприятном сценарии долгосрочная проблема наращивания госдолга США не будет решена, отмечают авторы. "При текущем объеме госдолга в 31,4 триллиона долларов соотношение долговых обязательств к ВВП для США составляет около 124%. До начала 2020-х годов подобные значения в современной истории США наблюдались почти 80 лет назад, в конце Второй мировой войны, когда в 1945 году госдолг США достиг 114% от ВВП", — говорится в докладе.

При сохранении текущей динамики расходов и доходов бюджета, госдолг США к 2050 году, по оценкам Конгресса, может достичь 200% от ВВП, а затраты на его обслуживания превысят бюджетные расходы на здравоохранение и социальное обеспечение.

"При дальнейшем росте стоимости обслуживания госдолга США могут пойти на создание механизма ограничения доходностей, а также введение цифрового доллара для внутреннего рынка. При этом внешние обязательства будут по‑прежнему номинированы в долларах, курс которого может быть девальвирован, как это неоднократно происходило в истории США", — прогнозируют эксперты. Таким образом, главными пострадавшими окажутся внешние держатели американских бумаг.

В последние годы зарубежные страны в целом сокращают свою долю инвестиций в госдолг США, причем наибольшее сокращение произошло со стороны развивающихся стран.

Сейчас основными держателями гособлигаций США становятся страны "Большой семерки": Япония, Великобритания, Франция, Канада. Существенная часть американского госдолга сосредоточена в таких небольших странах как Ирландия, Каймановы острова, Багамские острова. Непропорционально крупным объемом гособлигаций США владеют Бельгия, Люксембург и Швейцария, что также говорит о владении гособлигациями США третьими сторонами в данных юрисдикциях, отмечают эксперты.

При этом эксперты признают, что масштабный дефолт США будет иметь последствия для всего мира и может запустить волну дефолтов в государствах, зависящих от торговли с США и долларовой системы.