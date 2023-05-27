АСТАНА, 27 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики. Байден надеется к концу дня иметь ясность по соглашению о госдолге

"Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "стабильный", — говорится в сообщении.

Поясняется, что ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, доказавшие устойчивость к внешним шокам.

В отчете агентства отмечается, что значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования и поддерживают экономическую стабильность страны.

"Аналитики ожидают, что профицит текущего счета будет поддерживаться до 2024 года после значительного улучшения до 3,4%, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. Согласно их мнению, это будет способствовать дальнейшему укреплению внешнего баланса Казахстана", — указывается в сообщении пресс-службы.

В целом, Fitch прогнозирует рост экономики республики до 4,5% в 2023 году и 4,8% в 2024 году.