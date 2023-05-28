ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, достигли принципиальной договоренности с Белым домом о повышении долгового потолка и предотвращении суверенного дефолта, сообщил Punchbowl News. МВФ призвал США немедленно поднять потолок госдолга

"Республиканцы палаты достигли принципиальной договоренности с Белым домом о долговых лимитах", — написал в Twitter корреспондент издания, специализирующегося на освещении деятельности конгресса.

После телефонного разговора президента США Джо Байдена со спикером палаты представителей Кевином Маккарти конгрессмены-республиканцы в субботу проведут интернет-совещание по итогам переговоров.

Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывают с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.

По данным телеканала CNN, компромисс может включать отмену на два года лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.