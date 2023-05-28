ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти объявил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта. МВФ призвал США немедленно поднять потолок госдолга

"Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа", — написал Маккарти в Twitter по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

В кратком выступлении перед журналистами, последовавшем после его разговора с Байденом, Маккарти рассказал, что сделка о предотвращении дефолта США будет опубликована в воскресенье, а в среду вынесена на утверждение конгресса.

По его словам, сделка содержит "исторические" сокращения бюджетных расходов.

"Я ожидаю, что завтра мы закончим формулирование законопроекта, сверимся с Белым домом, и я снова завтра во второй половине дня переговорю с президентом. Мы опубликуем текст завтра и поставим его на голосование в среду", — сказал спикер.

Он не стал вдаваться в подробности договоренностей, сообщив только, что они не предполагают новых налогов и правительственных программ, а, напротив, предусматривают "историческое" сокращение расходов федерального бюджета.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Байден и Маккарти провели в субботу полуторачасовой телефонный разговор в рамках подготовки соглашения, которое бы позволило повысить потолок госдолга и предотвратить суверенный дефолт.

Об итогах беседы не сообщалось, однако стороны в последние дни говорили о значительном прогрессе и близости компромисса.

"Президент Байден переговорил со спикером Маккарти из (загородной резиденции) Кемп-Дэвида в субботу вечером… Звонок завершился спустя полтора часа", — отмечалось в сообщении.

Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, которые контролируют палату представителей, увязывают с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.

По данным телеканала CNN, компромисс может включать отмену на два года лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части федерального бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.