МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС в качестве его нового члена, сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление организации. Замглавы МИД сообщил о переходе стран БРИКС на расчеты в нацвалютах

"На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог", — сообщили представители Нового банка развития БРИКС газете.

Отмечается, что вступление Саудовской Аравии в организацию укрепит связи между членами банка, созданного "крупнейшими развивающимися экономиками мира в качестве альтернативы бреттон-вудским учреждениям под руководством Запада".

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.