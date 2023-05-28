МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подтвердил достижение принципиальной договоренности с конгрессом, которая позволяет избежать суверенного дефолта. МВФ призвал США немедленно поднять потолок госдолга

"Ранее этим вечером спикер (палаты представителей Кевин) Маккарти и я достигли бюджетного соглашения в принципе… Это соглашение – добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест", — говорится в заявлении Байдена.

Он добавил, что в воскресенье переговорные группы доработают текст законопроекта, который будет направлен на утверждение в палату представителей и сенат. "Я настоятельно призываю обе палаты сразу же принять соглашение", — заявил президент.

Как и ранее Маккарти, Байден не стал вдаваться в подробности сделки, сообщив только, что она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого".

"Соглашение защищает ключевые приоритеты и законодательные достижения — мои и демократов в конгрессе", — добавил он.

В центре дискуссии был вопрос о повышении потолка государственного долга, в обмен на которое республиканцы палаты представителей требовали от администрации Байдена ограничения бюджетных трат.