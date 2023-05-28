CNN: договоренности Белого дома с конгрессом снимают угрозу дефолта США минимум на два года
ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. Соглашение, позволяющее предотвратить дефолт США, предполагает двухлетнее повышение потолка государственного долга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник.
Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
"Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году", — цитирует CNN источник, знакомый с ходом переговоров.
В центре дискуссии между Белым домом и республиканцами, контролирующими палату представителей, был вопрос о потолке государственного долга, повышение или временную отмену которого оппозиция увязывала с ограничением бюджетных трат.
Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении договоренностей "в принципе", но не стали вдаваться в детали сделки. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230528/840702117.html