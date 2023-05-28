ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. Соглашение, позволяющее предотвратить дефолт США, предполагает двухлетнее повышение потолка государственного долга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник. МВФ призвал США немедленно поднять потолок госдолга

Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.

"Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году", — цитирует CNN источник, знакомый с ходом переговоров.

В центре дискуссии между Белым домом и республиканцами, контролирующими палату представителей, был вопрос о потолке государственного долга, повышение или временную отмену которого оппозиция увязывала с ограничением бюджетных трат.

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении договоренностей "в принципе", но не стали вдаваться в детали сделки. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.