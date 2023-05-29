МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал снизить высокую инфляцию в Турции, заявив, что у его правительства есть такой опыт. В МИД назвали цель создания газового хаба в Турции

Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Инфляция Турции по итогам апреля составила 43,68%.

"Самым неотложным вопросом ближайших дней является устранение проблем роста цен, вызванных инфляцией, и устранение проблем в благосостоянии. Разве не мы доказали это, снизив процентные ставки до 4,6, а инфляцию до 6,2 во время моего премьерства? Мы жили и делали эту работу, но разве у этих людей (оппозиция) есть такая проблема? Они просто говорят и говорят. Если мы это сделали, мы сделаем это снова. Да, процентная ставка снижена до 8,5, и инфляция тоже снизится. Они не могут конкурировать с нами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре.

Эрдоган также пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы будем и дальше укреплять позиции Турции, выводя инвестиции в транспорт и энергетику, которые являются базовой инфраструктурой развития, на мировой уровень. В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала "газовым хабом". Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром", — сказал Эрдоган выступая перед сторонниками в своей резиденции после победы во втором туре президентских выборов.

Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он ранее заявлял, что в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через хаб.

Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.