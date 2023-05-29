МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Покинувшие Россию иностранные инвесторы, продав свой бизнес, за год вывели около 36 миллиардов долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. Путин рассказал о политике по отношению к ушедшим компаниям

Согласно данным ЦБ, всего с марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже активов уходящими из России компаниями, при этом лишь 20% из них продали активы стоимостью выше 100 миллионов долларов. Как указывается в материалах регулятора, правкомиссия намерена в будущем ограничивать ежемесячный объем выхода нерезидентов с российского рынка.

"В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала за период с марта 2022 года по март 2023 года на уровне 36 миллиардов долларов", — отметил Осадчий.

ЦБ отмечал, что в национальных масштабах влияние продажи иностранными инвесторами российских активов на рынок РФ ограничено. Во-первых, значительная часть таких сделок, как правило, предполагает сохранение необходимых лицензий на производство и патентов, прав на товарные знаки, компаниям продолжают поставляться сырье, материалы и комплектующие, оказывается техническая и материальная поддержка. Кроме того, многие иностранные компании, выходя из российских активов, оставляют себе возможность вернуться, пояснял регулятор.