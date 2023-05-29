АНКАРА, 29 мая — ПРАЙМ. США могут ввести санкции против Турции в ближайшей перспективе, исходя из победы действующего президента Турции Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Посол отметил интерес турецкого бизнеса к платежной системе "Мир"

Эрдоган ранее заявлял, что в случае победы его соперника, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов, "победят террористические организации и американские компании".

"Американцы с 2013 года осознают, что Турция отрывается от европейской оси, и соответственно определяют свою политику. Поддержка оппозиции окажет более негативное влияние на западный подход турецкого народа. По этой причине стратегия американцев в ближайшей перспективе будет заключаться в том, чтобы заставить правительство выбирать финансовые операции путем углубления экономического кризиса. В ближайшей перспективе будет неудивительно, если США введут аналогичные экономические и политические санкции в отношении Турции. Чтобы преодолеть экономический кризис, Эрдогану придется усилить государственное вмешательство в торговлю и еще сильнее закрутить гайки", — считает эксперт.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.