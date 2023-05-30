МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Число вакансий с частичной занятостью в России в мае выросло на 32% за год, такой наем более выгоден компаниям по сравнению с содержанием штатных сезонных работников, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру".

"На текущий момент количество вакансий с неполной занятостью увеличилось за год на 32%. В минувшем году динамика прироста была ниже на 9%. Число предложений с частичной занятостью растет от года к году", — говорится в исследовании. Аналитики добавили, что "наем на частичную занятость более выгоден компании в сравнении с содержанием штатных сезонных работников: можно увеличивать штат под конкретные проекты или в пиковый сезон покупок, либо в особо загруженные дни недели".

Как выяснили авторы исследования, в летний период предприятия общественного питания увеличивают штат, туристическая индустрия приглашает на сезонные вакансии — горничные, пляжные спасатели, администраторы, уборщики, дворники. В высокий сезон дополнительный персонал требуется и в торговых сетях: например, в южных регионах России или в наиболее крупных туристических городах часто на лето набирают кассиров, продавцов-консультантов, грузчиков, парковщиков тележек в супермаркетах.

"В топ по количеству вакансий с частичной занятостью на сервисе "Зарплата.ру" вошли курьеры, упаковщики, официанты (бармены, бариста), продавцы, водители, операторы колл-центров. За год средняя зарплата по вакансиям, предполагающим неполную занятость, в России увеличилась на 23% — с 49,7 тысячи до 61 тысячи рублей", — говорится в исследовании. При этом отмечается, что получение максимальной суммы заработка чаще всего предполагает полноценный рабочий день.