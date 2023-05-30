МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Побит рекорд по числу одновременно находящихся на околоземной орбите человек, после запуска китайского корабля "Шэньчжоу-16" их количество достигло 17. Путин поручил нарастить выпуск спутников

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 сентября 2021 года. Тогда на орбите Земли одновременно собрались 14 человек: семь на МКС (два россиянина, трое американцев, японец и француз), три космонавта из КНР в корабле "Шэньчжоу-12", а также четыре гражданина США в рамках частной миссии на корабле Crew Dragon. До этого рекорд продержался четверть века. В марте 1995 года на орбите одновременно были 13 человек: шесть космонавтов — на российской станции "Мир", семь – в американском шаттле "Индевор".

Корабль "Шэньчжоу-16" стартовал на ракете "Чанчжэн-2" 30 мая в 4.31 мск. На нем экипаж из трех китайских космонавтов летит к орбитальной станции "Тяньгун", где уже работают трое их соотечественников. В экипаж нового корабля вошли командир Цзин Хайпэн, а также Чжу Янчжу и Гуй Хайчао. На станции "Тяньгун" находятся Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу. Планируется, что вскоре после прибытия нового корабля они вернутся на Землю. Это будет вторая за историю орбитальной станции КНР ротация экипажей.

На МКС работают экипажи российского корабля "Союз МС-23", американского Crew Dragon (миссия Crew-6), и частной миссии компании Axiom Space AX-2 (также прибыли на частном корабле Crew Dragon), всего 11 человек.

В экипаже российского корабля россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио. В миссию Crew-6 входят астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, российский космонавт Андрей Федяев и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Частную миссию возглавляет ветеран космических полетов, экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон. Вместе с ней прилетели автогонщик и предприниматель Джон Шоффнер, а также первые за 40 лет астронавты из Саудовской Аравии — Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи.

Количество землян на орбите будет оставаться рекордным недолго. Возвращение экипажа миссии AX-2, который прилетел на МКС 22 мая, планируется 30 мая, если позволят погодные условия. Как сообщается на сайте Axiom Space, расстыковка запланирована не ранее 18.05 мск.