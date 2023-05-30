МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, по которому предлагается штрафовать работодателей за принятие на работу тех, кто не предоставил документы о воинском учете. Банки попросили доступ к реестру электронных повесток, пишут СМИ

Инициатором внесения документа стало заксобрание Калужской области. Согласно его тексту, в России могут быть введены санкции в отношении работодателей, которые берут на работу военнообязанных, не предоставивших документы воинского учета.

Так, если работодатель заключит договор "с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не предоставившими документы воинского учета", то на должностных лиц будет наложен штраф до 20 тысяч рублей, на предпринимателей, работающих без образования юрлица, — до 10 тысяч рублей, на юрлиц — до 100 тысяч рублей. Как отмечается, если кандидат не предоставляет документы воинского учета, то есть вероятность, что он уклоняется от службы.

Также предлагается ужесточить административную ответственность для работодателей, которые не передают данные относительно принятия на работу или увольнения работников, изменений сведений о них в военные комиссариаты.

Зампред председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с РБК заявил, что, по его мнению, в условиях проведения спецоперации необходимо "минимизировать возможные лазейки для уклонистов", в том числе повышать ответственность должностных лиц, которые должны принимать меры для оповещения военкоматов.

Член думского комитета по обороне Евгений Лебедев отметил, что выдвинутая идея "благая, но неисполнимая". По его словам, для руководителя предприятия очень сложно определить, должен сотрудник или не должен стоять на воинском учете, по возрасту вроде должен, а по здоровью может не должен. Вопрос состояния здоровья закрытый и он не обязан говорить руководителю о том, чем он болеет, добавил парламентарий.