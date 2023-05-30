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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230530/840711833.html
В США заявили о сокрушительном ударе России по Западу
Макроэкономика
Новости
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Россия и Китай, работая над заменой доллара внутри БРИКС, нанесли по Западу сокрушительный удар, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. По... ПРАЙМ, 30.05.2023
макроэкономика, экономика, новости, доллар, россия, китай, дедолларизация, брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Россия и Китай, работая над заменой доллара внутри БРИКС, нанесли по Западу сокрушительный удар, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
По его словам, сейчас все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия. "Все отходят от доллара для проведения транзакций", — сказал он.
Моррис отметил, что западные СМИ практически не обратили внимания на этот шаг со стороны стран — участниц БРИКС.
Журналист также подчеркнул, что проблема США с госдолгом и торговый дефицит сделали доллар "менее привлекательным" в качестве международной валюты.
Моррис напомнил, что США продолжают брать в долг у Китая и тратить средства на военно-промышленный комплекс, что усугубляет ситуацию с госдолгом.
"Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США", — прокомментировал он.
Упоминая санкции против России, Моррис отметил, что отказ от топлива нанес вред только Западу, так как Москва почти полностью переориентировала поставки газа с Европы на другие страны.