МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Россия и Китай, работая над заменой доллара внутри БРИКС, нанесли по Западу сокрушительный удар, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. СМИ: мир отказывается от доллара всего по двум причинам

По его словам, сейчас все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия. "Все отходят от доллара для проведения транзакций", — сказал он.

Моррис отметил, что западные СМИ практически не обратили внимания на этот шаг со стороны стран — участниц БРИКС.

Журналист также подчеркнул, что проблема США с госдолгом и торговый дефицит сделали доллар "менее привлекательным" в качестве международной валюты.

Моррис напомнил, что США продолжают брать в долг у Китая и тратить средства на военно-промышленный комплекс, что усугубляет ситуацию с госдолгом.

"Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США", — прокомментировал он.

Упоминая санкции против России, Моррис отметил, что отказ от топлива нанес вред только Западу, так как Москва почти полностью переориентировала поставки газа с Европы на другие страны.