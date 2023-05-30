МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле сократилась до 2,6% с мартовского уровня в 2,8%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Япония нарастила поставки автомобилей в Россию на 77 процентов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя только до 2,7%.

Число безработных в стране в апреле составило 1,9 миллиона человек, что на 20 тысяч (на 1,1%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,79 миллиона человек, сократившись на 370 тысяч (на 0,9%) в годовом выражении.