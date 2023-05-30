РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая — ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать единую валюту для торговли между странами Южной Америки, следует из его заявления на саммите лидеров стран региона.

"(Предлагаю) создать общую условную единицу в торговле, снижая зависимость от внерегиональных валют", — сказал он.

Накануне президент Бразилии провел встречу с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, на которой также возникла тема сокращения зависимости от доллара. По мнению Лулы да Силвы, Южная Америка должна работать как единый блок, только так можно эффективнее решать проблемы и быть более сильными на переговорах.