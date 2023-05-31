МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. В США неисполнение долговых обязательств государством из-за возможного дефолта ослабит позиции доллара на международной арене и подорвет мировое господство страны, пишет экономист Скотт Макдоналд для издания The National Interest. В конгрессе США нашли виновного в провале решения проблемы госдолга

Лимит госдолга сейчас составляет 31,46 триллиона долларов — это общая сумма денежных средств, которую правительство может заимствовать для выполнения своих правовых обязательств.

Если лимит не будет увеличен, это приведет к многочисленным негативным последствиям, таким как дефолт по суверенному долгу, финансовый кризис, экономический спад, безработица, прекращение работы части государственных органов, возможная приостановка выплат по программе медицинской помощи престарелым, а теоретически и понижение американского долгового рейтинга AAA/AA+, пишет автор.

По его словам, проблема усугубится очень быстро в зависимости от того, насколько долго продлится дефолт, и какие обязательства не будут выполнены.

"Можно ожидать, что договоренность будет достигнута в последнюю минуту. Но существует опасность, что политический класс допустит просчет, и тогда Соединенные Штаты с головой окунутся в долговой дефолт. А это чревато пагубными последствиями для американского доллара и для положения США в мире", — подчеркнул он.

Возможный дефолт вызывает серьезные опасения по поводу того, что это даст новый толчок развенчанию доллара и его свержению с престола ведущей мировой резервной валюты, отмечает Макдоналд. "Трудно понять, как это может отразиться на повседневной жизни американцев, но такое низложение имеет большое значение. Китай, Россия, Южная Африка и некоторые другие страны уже начали переводить часть своих торговых операций в другие валюты, чтобы американское правительство не могло использовать против них доллар в качестве инструмента давления", — указал он.

"Быстрый отказ от американского доллара в ближайшей перспективе маловероятен, однако существующая тенденция не в пользу США. Дефолт, вызванный отсутствием политической воли, наверняка будет способствовать низложению доллара. Вместе с этим Вашингтон лишится возможности бесконечно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг", — отметил экономист.

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