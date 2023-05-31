МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. На фоне конфликта на Украине Запад наложил на Россию жесткие санкции, но ему не удалось надавить на соперницу, пишет Nihon Keizai со ссылкой на профессора факультета экономики университета управления Ниигаты Ивана Целищева. Как отмечается, санкции обернулись для России неожиданным благом и подтолкнули Москву к созданию нового экономического блока. Президент Кубы оценил пользу от предлагаемой БРИКС дедолларизации

Украинский кризис привел к новому расколу между Западом и развивающимися странами: в то время как развитые державы взяли инициативу по введению жестких санкций против Москвы, многие государства с формирующимся рынком за пределами Европы не просто придерживаются обратной политики, но и пытаются расширить торговлю с Россией, отдавая предпочтение экономике, а не геополитике, указывает ученый.

На этом фоне структура российской торговли по странам и регионам стремительно меняется, напоминает он. По таможенной статистике, даже в 2022 году, когда на страну наложили санкции, общий объем торговли России вырос на восемь процентов по сравнению с предыдущим годом.

Стоимость экспорта России увеличилась на 20 процентов, импорта — снизилась на 12 процентов. Доля торговли государства с дружественными державами, не участвующими в санкциях, увеличилась с 45 процентов в 2021 году до 55 процентов, отмечается в материале.

Сейчас Китай, Индия и Турция стали крупнейшими игроками, стимулирующими смещение экономической деятельности России в сторону регионов с формирующимся рынком, подчеркнул профессор. Кроме того, добавил он, активизировалась торговля России с ОАЭ, Ираном и Индонезией, а также со странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят сама Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Кыргызстан.

"Можно сказать, что санкции побудили Москву ускорить расширение торговли со странами, обладающими наибольшим потенциалом для экономического роста. Взаимодействие с развивающимися регионами усилит устойчивость России к ограничениям и укрепит ее положение в глобальной экономике", — указывает Целищев.

По его словам, дешевые российские энергоресурсы, которые поддерживали немецкую и другие европейские экономики, в будущем будут помогать развиваться Китаю, Индии и Турции.

Кроме того. поставщиками оборудования и запчастей становятся страны с формирующимся рынком, добавил он.

"Можно сказать, что положение России в мировой экономике меняется — от Восточной Европы к Северной Евразии. Разрыв отношений с развитыми государствами оказывает значительное влияние на экономику РФ, и смещение ее торговли в страны с формирующимся рынком — это экстренная мера для смягчения урона", — подчеркнул автор.

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