ВАШИНГТОН, 31 мая — ПРАЙМ. Губернатор штата Флорида Рон Десантис в своем первом выступлении в качестве претендента на выдвижение в президенты от Республиканской партии заявил, что "долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его.

Критикуемые им договоренности между Белым домом и республиканцами конгресса призваны предотвратить суверенный дефолт за счет расширения лимитов заимствований при ограничении роста расходной части федерального бюджета.

"Мы сейчас видим, что Вашингтон состряпал новейшую, я цитирую, "долговую сделку". И могу сказать вам, что наша страна как кренилась в сторону банкротства до долговой сделки, так и будет крениться после нее", — сказал Десантис на предвыборном митинге в штате Айова.

Сделка, которую в ближайшие дни предстоит утвердить конгрессу, дает, по его словам, "зеленый свет" новым долгам на четыре триллиона долларов в течение двух лет.

"У нас раньше заняло почти 200 лет, чтобы накопить задолженность в четыре триллиона долларов. Она (сделка — ред.) закрепляет инфляционный уровень расходов "ковидной" эры и сохраняет 98% из 87 тысяч новых агентов налоговой службы, которых решил набрать (президент США — ред.) Джо Байден", — сказал Десантис.

Губернатор штата Флорида ведет борьбу за право представлять республиканцев на выборах 2024 года с экс-президентом США Дональдом Трампом, который считается фаворитом праймериз.