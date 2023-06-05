МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Расчет Владимира Зеленского на принятие Украины в НАТО иллюзорны, поскольку Запад втайне ненавидит и не уважает этого политика, заявил в эфире U.S. Tour of Duty экс-разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер. Премьер Люксембурга унизил Зеленского неприличным жестом

"Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда", — подчеркнул он, комментируя вопрос о гарантиях безопасности, которые потребовал Зеленский до полноправного членства в НАТО.

Как считает Риттер, Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии по поводу вступления в Североатлантический альянс, но и не понимает истинного отношения западных стран к нему.

"Зеленский, они ненавидят тебя. Как понять это? Они позволяют тебе вести собственный народ на убой. Ты им не нравишься. Они не уважают тебя. Они используют тебя ", — заявил он.