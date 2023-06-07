ПЕКИН, 7 июн — ПРАЙМ. Экспорт Китая на фоне последовательной стабилизации внешней торговли после отмены действовавших три года антиковидных ограничений в январе-мае 2023 года увеличился на 0,3%, при этом импорт снизился на 6,7%, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР. Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили

Экспорт Китая за отчетный период вырос в годовом выражении на 0,3% и составил 1,4 триллиона долларов, а импорт упал на 6,7%, достигнув отметки в 1,04 триллиона долларов.

Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь-май 2023 года достиг 2,44 триллиона долларов, что на 2,88% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР составило 359,48 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 4,4%, достигнув 6,3 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 7% и составил 3,59 триллиона долларов, а импорт — на 1,1%, до 2,71 триллиона долларов.