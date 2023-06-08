ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для оказания необходимых услуг и воздействия на окружающую среду, заявила управляющий директор Всемирного Банка Анна Бьерде. Такер Карлсон указал на вину Киева в подрыве Каховской ГЭС

“Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для оказания необходимых услуг и окружающей среды”, — сообщила она в Twitter.

Представитель международной организации добавила, что банк намерен поддержать Украину, проведя быструю оценку повреждений.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.