МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Большинство россиян готовы прийти на помощь своим друзьям и одолжить им деньги, и только каждый восьмой никогда бы этого не сделал, говорится в исследовании аналитиков мобильного приложения "Город" (эксклюзивная программа лояльности Московского метрополитена) и финансового маркетплейса "Сравни" для РИА Новости. Раскрыто, кто чаще допускает просрочки по кредиту

"Вообще не готовы занимать деньги друзьям 13% участников опроса. Около трети опрошенных готовы занять от 5 до 15 тысяч рублей, 28% — от 1 до 5 тысяч. 10% могли бы занять более 50 тысяч рублей, 9% — более 100 тысяч рублей, а 8% могли бы одолжить меньше 1 тысячи рублей", — указали специалисты, опросив около 8000 респондентов.

Аналитики также выяснили, является ли невозврат долга причиной для разрыва дружеских отношений. Оказалось, что около 44% респондентов возвращают долги всегда, 33% никогда не прекращали общение с друзьями по причине невозврата долга. Однако 23% опрошенных не готовы продолжать общение с друзьями, не отдавшими долг вовремя.

Авторы исследования попросили россиян рассказать, что означает для них выражение: "Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей". Большинство россиян (66%) согласны, что настоящие друзья намного важнее денег. В то же время 22% опрошенных затруднились ответить, а 12% россиян считают, что выражение не актуально в современном мире.

Что касается количества близких друзей, то у более чем у 60% участников исследования есть один или два близких друга. Почти треть (28%) опрошенных считают, что у них есть от трех до шести близких друзей. Еще у 9% россиян более шести близких друзей.