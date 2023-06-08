МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Войска НАТО могут принять непосредственное участие в украинском конфликте, заявил в беседе с изданием The Guardian бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. СМИ: финны начинают зарабатывать на НАТО

Ранее нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вопрос о гарантиях безопасности будет стоять на повестке дня в Вильнюсе, но добавил, что НАТО — в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора — предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам.

По словам Расмуссена, группа стран альянса может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите.

"Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует явная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке", — сказал он.

В этой связи Расмуссен упомянул, в частности, Польшу.

"Я думаю, что поляки всерьез задумаются о том, чтобы войти и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе", — отметил он.

По мнению политика, обращение Киева за такой военной помощью будет "абсолютно законным".