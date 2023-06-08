МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Американцы используют санкции как инструмент запугивания, но они не могут остановить развитие бизнеса, он всегда найдет способы обхода ограничений, заявил РИА Новости президент некоммерческого партнерства Индийский бизнес-альянс Сэмми Котвани. Финансист объяснила, почему Россию могут включить в "самый черный список"

"Санкции для меня, это "шутка". Способ, которым американцы хотят запугать людей. Для бизнеса санкций не существует, всегда есть другие варианты, пути. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Санкции — это как кирпич посреди дороги, они могут замедлить скорость, но не могут остановить сам бизнес. Если есть проблемы, есть и способы их решения. Но бизнес санкциями закрыть нельзя", — сказал Котвани, отвечая на вопрос, как санкционное давление США влияет на бизнес-связи Москвы и Нью-Дели.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.