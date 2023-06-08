МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В России предложили начать поэтапный отказ от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО), пишут "Известия". Россиян предупредили об опасности не вынесенного вовремя мусора

С такой инициативой выступил Российский экологический оператор (РЭО). Он считает нужным установить специальные контейнеры и фандоматы в рознице, появиться они должны в тех торговых сетях, которые продают одежду и обувь.

Как поясняется, такой сценарий позволит перерабатывать текстиль: сейчас вещи, обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать.

Оператор предполагает, что емкости для сбора будут устанавливать некоммерческие организации — фонды по сбору и переработке одежды, либо организации, которые помогают нуждающимся, а торговля лишь выделит место под них.

"В будущем подход может измениться: люди, сдающие вещи в переработку, смогут получать за это бонусы, например, скидки в магазинах. РЭО делает ставку на систему поощрения, а не наказания для нарушителей, уточнил оператор. Конкретных дат по переходу на такой режим пока нет", — говорится в материале.

"Во всем мире так называемая индустрия fast-fashion наносит окружающей среде серьезный урон. Зарубежные ученые провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году — около 62 миллионов тонн текстиля, а к 2030 году этот показатель подскочит до 102 миллионов тонн. Причем 95 процентов из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать", — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На первом этапе речь идет о поощрениях для граждан, затем власти будут обсуждать и другие подходы к контролю исполнения запрета, отметили в РЭО.

В организации пояснили, что экологический оператор уже сформировал "дорожную карту", которая создаст дополнительное регулирование по переработке текстильных отходов. В ней содержатся 34 меры, одна из которых запрещает выкидывать одежду на помойку. Документ уже обсуждают с бизнесом и Минприроды.

Минприроды на просьбу оценить инициативу бизнеса ответило, что ведомство, "конечно же, поддерживает размещение специальных контейнеров". Там добавили, что какое-либо ограничение для людей можно вводить лишь при условии их беспрепятственного доступа к инфраструктуре по сбору и переработке текстильных изделий.