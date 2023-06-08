АСТАНА, 8 июн — ПРАЙМ. Правительство Казахстана не ограничивало банки по операциям в рублях, заявил вице-премьер, министр финансов республики Ерулан Жамаубаев. Казахстан пригласил покинувшие Россию компании

Газета "Ведомости" в четверг сообщила, что российские предприниматели стали сталкиваться с ситуацией, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях. Издание пишет, что местные банки отменяют транзакции на фоне опасения санкций и ужесточения собственных комплаенс-политик.

"В целом, есть такое понятие, как KYC — знай своего клиента, если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было", — сказал Жамаубаев журналистам в кулуарах Международного форума Астана.