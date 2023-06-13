МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Расходы Росреестра в 2022 году составили 61,9 миллиарда рублей, что составило 99,5% от плана, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки хода исполнения бюджета Росреестра за 2022 год. Счетная палата доложила об исполнении бюджета Росалкогольрегулирования

"Расходы Служба исполнила на высоком уровне — 99,5% (61,9 миллиарда рублей). При этом основная часть расходов осуществлялась в рамках госпрограммы "Национальная система пространственных данных", ответственным исполнителем которой является Росреестр", — сообщает контрольное ведомство.

Аудиторы также отмечают, что в отчетном году доходы Росреестра были исполнены в сумме 31,5 миллиарда рублей, или 107,3% к прогнозу. "Традиционно основной объем поступлений (84,9%) был связан с оказанием услуг по госрегистрации прав на недвижимое имущество. Перевыполнение плана в основном обусловлено ростом объема предоставления услуг в электронном виде. Они носят заявительный характер и поэтому труднопрогнозируемы", — заявил аудитор Андрей Батуркин, которого цитирует Счетная палата.

Как сообщает Счетная палата, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений и недостатков, допущенных Росреестром при осуществлении государственных закупок, управлении недвижимым имуществом и предоставлении субсидий на иные цели. Кроме того, Росреестр несвоевременно направил в Минфин предложения по использованию в 2022 году остатков субсидии 2021 года в размере 435,6 миллиона рублей, в результате чего указанные средства были перечислены в доход федерального бюджета, указывают аудиторы.

"В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу выявлены нарушения при проведении инвентаризации, управлении федеральным имуществом, а также при осуществлении внутреннего финансового аудита. Кроме того, в Управлении отсутствовала возможность автоматизированного пообъектного бюджетного учета поступления госпошлины за госрегистрацию прав, что повлекло ненадлежащее исполнение полномочий администратора доходов федерального бюджета и накопление кредиторской задолженности", — отмечается в материалах.

"Часть нарушений и недостатков в организации работы по администрированию доходов и управлению имуществом были устранены в ходе контрольного мероприятия", — обращает внимание Батуркин.