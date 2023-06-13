МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Росимущество снизило объемы дебиторской задолженности по дивидендам в прошлом году, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки хода исполнения бюджета Росреестра за 2022 год. Счетная палата доложила о расходах Росреестра в 2022 году

"Счетной палатой отмечается положительная динамика по снижению имеющихся объемов дебиторской задолженности по дивидендным платежам, в том числе из-за активизации работы территориальных органов Росимущества по ее взысканию, а также принятию решений о списании безнадежной к взысканию задолженности. В 2022 году списание дебиторской задолженности по дивидендам осуществили 7 территориальных органов по 12 обществам на общую сумму 10 395,7 тысяч рублей", — сообщает контрольное ведомство.

Тем не менее, по оценке аудиторов, общий объем дебиторской задолженности Росимущества увеличился за год на 41,1% до 714,9 миллиарда рублей. "Основная ее доля (714,7 миллиарда рублей) приходится на задолженность по доходам. При этом наибольший объем образован за счет доходов будущих периодов от аренды земельных участков и имущества казны. Просроченная задолженность выросла на 36,8% и составила на 1 января 2023 года 16,7 миллиарда рублей", — говорится в материалах.

Аудиторы также отметили некоторые нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки. В основном, они были связаны с администрированием доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета, ненадлежащим исполнением полномочий собственника федеральных государственных унитарных предприятий, осуществлением внутреннего финансового аудита, а также с осуществлением государственных закупок.

"Общая сумма установленных нарушений составила 4,5 миллиарда рублей (основной объем составляли ошибки технического характера). Большая их часть устранена в ходе проверки", — отмечается в материалах.

В марте Росимущество сообщило, что перечислило в федеральный бюджет РФ в 2022 году 784 миллиарда рублей, из них дивидендные выплаты компаний с госучастием — 753 миллиарда рублей.