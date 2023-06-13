ДОХА, 13 июн — ПРАЙМ. Президент Федерации торговых палат Саудовской Аравии Хассан аль-Хувайзи провел в понедельник переговоры о возобновлении экономического сотрудничества с Сирией с главой Федерации торговых палат Сирии Мухаммедом аль-Лаххамом в кулуарах арабо-китайской деловой конференции в Эр-Рияде, сообщило Саудовское агентство новостей SPA. Американский ученый объяснил, как Байден ускорил упадок гегемонии США

По его информации, главы федераций договорились возобновить курс экономического сотрудничества, торговую и инвестиционную деятельность, а также экономические мероприятия между двумя странами в связи с возвращением Сирии в ее арабское окружение.

Они также подчеркнули "необходимость обмена визитами торговых делегаций, предоставления инвесторам возможностей для вложения инвестиций в экономику королевства и Сирии, проведения экономических форумов для продвижения по пути экономического сотрудничества".

При этом президент сирийской федерации высказал желание предпринимателей страны вести бизнес в Саудовской Аравии.

В мае президент Сирии Башар Асад впервые за последние 12 лет принял участие в саммите стран-участниц Лиги арабских государств по приглашению Саудовской Аравии, где проводилась общеарабская встреча в верхах. До этого арабские страны во главе с Саудовской Аравией решили восстановить членство Сирии в Лиге, которое было приостановлено в 2011 году в знак протеста против политики властей в отношении участников антиправительственных акций протеста.