МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российская экономика начала восстанавливаться: доля лидеров отечественных компаний, отмечающих ухудшение положения их бизнеса, за последние полгода снизилась в 2,5 раза, таких сейчас только 11%, свидетельствуют данные отчета консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey). Посол в Вене раскрыл, кто пострадал от антироссийских санкций

"Доля лидеров российских компаний, указавших на ухудшение положения их бизнеса за последние шесть месяцев снизилась в 2,5 раза, до 11%, по сравнению с оценкой, проведенной в декабре 2022 года, что говорит о восстановлении российской экономики", — говорится в материалах отчета, специально подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму.

Авторы отчета отмечают "в целом позитивное" настроение в бизнес-сообществе: каждый второй руководитель компании ожидает улучшения ситуации в ближайшие полгода. Наиболее оптимистичны представители горнодобывающей отрасли и металлургии (их субъективная оценка состояния компаний повысилась за полгода с 37% до 48%), а также производители потребительских товаров, представители розничной торговли и электронной коммерции (оценки выросли с 46% до 78%). А вот главы компаний химической отрасли отметили ухудшение ситуации (с 25% до 31%).

"Интересно также, что приоритеты компаний изменились. Если в начале года во главе угла стояли сокращение затрат и адаптация цепочек поставок, то сейчас на первое место вышли привлечение сотрудников, выход на новые географические рынки и запуск новых инвестпроектов. По сути, за 6 месяцев российские компании перешли от обороны к наступлению", — отмечает партнер компании Елена Кузнецова.

При этом главными вызовами для российского бизнеса остаются внешнеторговые запреты, геополитическая напряженность и перебои в цепочках поставок. С точки зрения перспектив наиболее оптимистично смотрят в будущее представители сектора технологий, IT и банков: улучшения ситуации среди них ожидают от 68% до 80% респондентов, что в целом отражает направление на импортозамещение в области технологий и IT, полагает руководитель аналитического центра "Яков и Партнеры" Влада Богданова.

Учитывает отечественный бизнес и развитие искусственного интеллекта: большинство опрошенных (63%) ожидают, что оно повлияет на их компании в горизонте одного года, еще выше эта доля среди лидеров банковского сектора, сектора технологий и IT, розничного бизнеса и производства потребительских товаров. Только 7% бизнесменов видят в искусственном интеллекте риски для своего бизнеса, каждый третий не ждет его влияния на свой бизнес.

В исследовании приняли участие 126 руководителей компаний всех основных отраслей российской экономики с ежегодным оборотом более 5 миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.