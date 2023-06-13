МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Компании с государственным участием перевели в федеральный бюджет РФ почти 753 миллиарда рублей дивидендов в 2022 году, сообщает РБК.

"В прошлом году 143 компании с госучастием перевели в федеральный бюджет почти 753 миллиарда рублей дивидендов по своим акциям. На долю трех крупнейших плательщиков ("Газпром", "Роснефтегаз" и "Транснефть") пришлось 88% общей суммы", — сообщает издание со ссылкой на доклад Счетной палаты об исполнении федерального бюджета в Росимуществе.

Отмечается, что это в 2,2 раза больше по сравнению с 2021 годом, когда по дивидендам госкомпаний в бюджет поступило только 339 миллиардов рублей. При этом в этих суммах не учитываются дивиденды на госдолю в Сбербанке, которые поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не администрируются Росимуществом.