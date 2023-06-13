МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российская экономика по итогам текущего года вырастет на 1% или чуть больше, при этом уже в следующем году превысит докризисный уровень, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. АКРА указало на рост портфеля необеспеченных кредитов российских банков

"Рост ВВП в реальной величине будет, я думаю, на уровне 1%, может быть, чуть больше. Источники роста кроются внутри России, в основном это продолжение структурной перестройки, в частности, обрабатывающая промышленность", — считает он.

По словам Сухова, в связи с изменением инвесторов будут положительные тренды на рынке автомобилестроения, также ожидается рост торговли и транспортных услуг. Дополнительно экономику поддержит и снижение нормы сбережений.

"В результате по базовому сценарию в следующем году показатель ВВП превысит 2021 год", — уверен гендиректор АКРА.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий чиновников. По данным Росстата, ВВП РФ в 2022 году сократился на 2,1%.

По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году — в диапазоне 0,5-2%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду, 14 июня.