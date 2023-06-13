МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России к концу года может ускориться до 5,5%, а к целевому уровню в 4%, скорее всего, опустится лишь в 2025 году, поделился мнением в интервью РИА Новости гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. АКРА прогнозирует рост ВВП России по итогам года на один процент

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%. При этом Минэкономразвития ждет к концу года темпы роста цен на уровне 5,3%. На конец мая инфляция составляла в годовом выражении 2,51%.

"В 2023 году я ожидаю инфляцию порядка 5,5%, и в целом не думаю, что следующие годы инфляция может сильно выйти за рамки 6%", — сказал Сухов в интервью в преддверии ПМЭФ.

Экономист добавил, что цель по инфляции в 4% с большой долей вероятности будет достигнута в 2025 году, а не в следующем, как ожидает ЦБ.

"Причина в том, что долгое время будут сохранять действие ряд факторов инфляционного давления, в том числе государственные расходы, бюджетный дефицит, к этому стоит добавить определенную инфляцию издержек со стороны импорта. При перестройке транспортных каналов дороже становятся затраты на транспорт и на обслуживание финансовых операций", — указал Сухов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду, 14 июня.