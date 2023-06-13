АСТАНА, 13 июн — ПРАЙМ. Экономика Казахстана в январе-мае 2023 года выросла на 4,5%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. Казахстан назвал планируемые показатели урожая зерновых в 2023 году

Ранее Куантыров сообщал, что в январе-апреле 2023 года экономика страны выросла на 5%.

"Экономика Казахстана выросла на 4,5% по сравнению с январем-маем прошлого года", — сказал Куантыров на заседании правительства во вторник.

В 2022 году ВВП Казахстана вырос на 3,1%. Власти ожидают роста экономики страны в 2023 году на уровне более 4%.

По информации министра, в том числе рост в реальном секторе составил 3,6%, в сфере услуг – 4,9%. "По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь", — добавил он.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 17,2%.

Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 3,3%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 31,9%, в том числе в автомобилестроении – на 40,8% и производстве электрооборудования – на 37,8%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,3%. При этом добыча нефти выросла на 2,4%, добыча газа – на 1,3%, добыча прочих полезных ископаемых – на 20%, сообщил глава министерства национальной экономики.