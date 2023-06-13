МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. На сегодняшний день самую серьезную угрозу для положения американской валюты представляет Китай, заявил, выступая в конгрессе США, бывший спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Его слова приводит RT. На Уолл-стрит заметили признаки дедолларизации, но доллар сопротивляется

Речь шла о сохранении роли доллара в качестве мировой резервной валюты.

По мнению Биллингсли, Россия, Китай и Бразилия стремятся "подорвать" роль доллара как мировой резервной валюты и "разрушить" архитектуру международной безопасности.

"В конечном счете они видят в этом способ сместить Соединенные Штаты с позиции лидера свободного мира. В ближайшей перспективе они видят в этом способ подорвать нашу способность использовать финансы в качестве инструмента обеспечения нашей национальной безопасности", — заявил политик.

При этом, по его словам, наиболее серьезную угрозу нынешнему порядку представляет Китай.

Биллингсли отметил, что Пекин принимает активные меры для защиты своей экономики от возможных санкций, извлекая уроки из ситуации с применением ограничений в отношении России: так, КНР наращивает запасы золота, кроме того, в прошлом году Китай сократил вложения в государственные облигации США.

Докладчик обратил внимание на крупный китайский банковский сектор. Согласно представленным им данным, объем долговых обязательств перед западными инвесторами (или же их активов, находящихся в Китае) составляет до 5,8 триллиона долларов, тогда как объем международных активов Китая, которые "могут стать целью западных санкций", — около 3,4 триллиона.

"Иными словами, Китай потенциально может нанести в ответ такой же сильный удар, как и мы", — объяснил политик.

Биллингсли добавил, что из-за торговых и инвестиционных решений, принятых за последние несколько десятилетий, Соединенные Штаты столкнулись с противником, который имеет финансовую систему, устойчивую перед лицом санкций.