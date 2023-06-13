МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия сегодня входит в мировые лидеры по производству и качеству в боевой авиации и в целом в большинстве продукции ОПК, а также атомных ледоколах; что касается технологий, то основной "конек" — фотоника и лазеры, которые активно применяются в металлургической промышленности, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал, как не повторить сценарий с остановкой автозаводов

"Боевая авиация — самолеты и вертолеты – это та сфера, где мы сегодня превосходим конкурентов и по качеству, и по количеству. Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы (ЗРК С-500 "Прометей") способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию", — сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о достижениях РФ.

"И буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме – с использованием искусственного интеллекта без участия человеческого фактора", — добавил чиновник.

Мантуров уточнил, что РФ также значительно преуспела в железнодорожном машиностроении и металлургии. "В судостроении нам нет равных в части создания атомных ледоколов, да и в целом, в атомных и космических технологиях мы обладаем уникальными и ценными для всего мира компетенциями. Фотоника и лазеры — еще один наш "конек", который сегодня позволяет нам быть технологически независимыми в металлообработке и в других направлениях, где активно используется лазер, в том числе в медицинских изделиях и медицинской технике", — добавил он.

Также, по словам вице-премьера, самые яркие результаты работы отечественной промышленности планируется представить на выставке "Россия" (пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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