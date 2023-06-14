С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня, в этом году главной темой форума станет "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Делегаты из более чем 100 стран приедут на ПМЭФ, заявил Беглов

Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин обязательно выступит в рамках ПМЭФ.

Основная деловая программа ПМЭФ-2023 разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".

Помимо основной деловой программы на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум "Лекарственная безопасность", Форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор", бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний.

Запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая. В стартовый день ПМЭФ, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса — День международной кооперации МСП.

Как сообщала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, в рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года. Впервые в рамках форума свои проекты, демонстрирующие инвестиционный и туристический потенциал, представят новые российские регионы — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.

Из международных гостей форум в этом году посетят президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, замминистра торговли и промышленности Катара Султан Рашед аль-Хатер, министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла аль-Марри. Полный список зарубежных гостей пока не озвучивался. В общей сложности форум посетят делегаты из более чем 100 стран.

Как сообщил в интервью РИА Новости в преддверии форума губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе приняты дополнительные меры безопасности. По его словам, несанкционированные полеты беспилотников над Петербургом невозможны, у силовых структур есть все технические средства для контроля.

В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа в рамках фестиваля культуры ПМЭФ "Петербургские сезоны": эксклюзивный прием и концерт классической русской музыки в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича; "Российско-австрийский музыкальный диалог" с шедеврами австрийской и русской музыки: Моцартом, Шубертом, Рахманиновым, Чайковским; выставка, посвященная музыкальному самиздату в СССР; выступления Чиж&Со и "Джанго" с Алексеем Поддубным на Дворцовой площади; третий ежегодный музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль "Паруса Кронштадта". Также в эти дни будет работать уникальная выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая".

Власти Петербурга специально к ПМЭФ украсили Северную столицы цветами и новыми цветочными композициями.

РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.