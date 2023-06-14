МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Азия помогла смягчить последствия западных санкций для России, пишет Asia Times. Российская экономика не рухнет из-за запрета экспорта, считает аналитик

Издание напоминает, что после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года экономические санкции против Москвы поддержали тридцать семь стран, и ограничительные меры ударили по одной из десяти крупнейших экономик мира во всех сферах.

При этом отмечается, что санкции навредили российской экономике и ослабили ее перспективы роста, однако они не привели ни к краху страны, ни к окончанию украинского конфликта.

Санкции удалось притупить благодаря торговой мощи Азии, ставшей посредником в экономических связях, пишет издание.

Как отмечается, санкции держались и ширились всю холодную войну на экономическом превосходстве Запада, но всемирный экономический центр тяжести с тех пор сместился на восток.

В 2021 году на азиатские экономики, крупнейший континентальный блок, приходилось 39 процентов мирового ВВП. Азиатский экспорт составлял 36 процентов от мирового. При этом на пять крупнейших азиатских экономик — Китай (с Гонконгом), Японию, Южную Корею, Сингапур и Индию — приходится четверть всего мирового импорта, отмечается в публикации.

При этом сегодня на Азию приходится три четверти, а на Китай и Индию — половина глобального роста ВВП в годовом исчислении.

"Санкционная кампания 2022 года против России обнажила стратегические последствия этого сдвига", — указывает издание.

Азиатские экономики стали не только альтернативными направлениями для российского экспорта, но и новыми источниками импорта, указывается в статье. Торговые связи с Китаем, Индией, Турцией, государствами Персидского залива и странами Средней Азии укрепили российскую экономику. Двусторонняя торговля между Россией и Китаем выросла на 29 процентов в 2022 году и на 39 процентов в первом квартале 2023 года.

Даже если санкции и снизили потенциал роста России, ее экономика все же удержалась на плаву благодаря масштабной перестройке, подчеркивает автор.

"Главная же заслуга в смягчении санкций принадлежит, в первую очередь, Китаю и Индии, а также странам Ближнего Востока и Средней Азии. Эта геоэкономическая реальность неизбежно осложнит Западу дальнейшее применение санкций", — делает вывод издание.

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