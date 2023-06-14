МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Скрывать размер зарплаты от супругов в России не принято: 78% россиян сообщили, что вторая половина в курсе их реального дохода, показало исследование SuperJob для РИА Новости. Доля недовольных своей зарплатой россиян выросла

"Большинство состоящих в браке (78%) сообщили, что супруги в курсе их реального уровня доходов, тогда как 18% скрывают размер зарплаты от второй половины. Последнее больше свойственно женщинам (24% против 14% среди мужчин)", — отмечается в результатах исследования, в ходе которого были опрошены 1600 человек.

При этом в целом только 15% россиян считают допустимым интересоваться размером заработка у всех друзей и близких. В том, что об этом можно спрашивать лишь некоторых, убеждены 37%. А трое из десяти россиян считают, что столь деликатный вопрос лучше не задавать никому.

По данным авторов исследования, о готовности поинтересоваться уровнем дохода у любого близкого человека чаще говорят мужчины (19% против 11% среди женщин), тогда как о неуместности подобных вопросов во всех или в большинстве случаев — женщины.

Также выяснилось, что чем старше респонденты, тем чаще они убеждены, что спрашивать о размере зарплаты нельзя никого: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 22%, то среди старшего поколения — уже 35%.