МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Наиболее выгодно брать отпуск в августе и октябре из-за особенностей расчета выплат и зарплаты в этом году, сообщила эксперт по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга Headhunter Татьяна Нечаева в комментариях к исследованию компании, имеющемуся в распоряжении РИА Новости. Названа сумма, которую семьи готовы потратить на отпуск в России

"В 2023 году с точки зрения денег наиболее удачно брать отпуск именно в августе (23 рабочих дня), а также в… октябре (22 рабочих дня)… Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок. Он считается по календарным, а не рабочим дням, поэтому обычно меньше, чем стоимость рабочего дня", — пояснила Нечаева.

По её словам, для более выгодного отпуска можно захватить в его счёт выходные, поскольку они не отнимают рабочих дней из зарплаты и входят в расчёт отпускных выплат. Кроме того, их размер пропорционален размеру премий в течение года.

Согласно исследованию Headhunter, размер отпускных устраивает только 33% опрошенных, к которым относятся преимущественно работники высшего и среднего менеджмента.