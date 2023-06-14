МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. На границе Латвии и России, на КПП Виентули выстроилась очередь, пишет портал LSM. СМИ: в Польше заявили об усталости местных жителей от украинских беженцев

Как отмечается, в Россию хотят попасть не те, кто только что бежал от боевых действий, а те, кто едет за детьми или обратно к месту проживания. Речь идет о территориях, ранее входивших в состав Украины и ставших новыми российскими регионами — так, одна семья намеревается вернуться в Каховку, другая в Мариуполь.

Еще одна пара заявила, что собирается забрать своих детей, оставшихся в России.

Волонтер, который в эти дни руководит пунктом поддержки, рассказал, что накануне вечером помог 80-летней женщине, которая возвращалась на Украину после нескольких месяцев, проведенных в Польше.

Представитель Госпогранслужбы уточнил, что проблема обострилась в конце мая.

Отмечается, что в очереди также граждане Молдавии, желающие въехать в Россию.