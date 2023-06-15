С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Ключевая ставка в России на конец текущего года может вырасти на 0,25-1,25 процентного пункта — до 7,75-8,75% годовых, заявила в интервью РИА Новости глава Росбанка Наталья Воеводина. Девальвация: что это такое и ее последствия для экономики

"В апрельском прогнозе регулятора указано, что средняя ключевая ставка в 2023 году окажется в диапазоне 7,3–8,2%: исходя из этого, мы ждем, что ключевая ставка на конец года будет находиться в диапазоне 7,75–8,75%", — сказала она в интервью в рамках ПМЭФ.

ЦБ в июне вновь оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривал возможность повышения ставки, но пока решил лишь ужесточить сигнал по будущим действиям, допустив возможность увеличения ставки на ближайших заседаниях.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 15 июня в 10.30 мск.