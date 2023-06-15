С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем будет расти, это отвечает интересам двух стран, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. БРИКСом по голове: что приготовили Россия и Китай для Запада

"Согласно имеющимся у нас данным, на сегодняшний день 70% торговых контрактов между Китаем и Россией предполагают расчеты в национальных валютах. Это, во-первых, способствует росту двусторонней торговли, а во-вторых, позволяет снижать валютные риски, стабилизирует валюты наших стран", — сказал он.

По его словам, китайская сторона стремится повысить международную роль своей валюты, "а рост товарооборота с Россией как раз способствует дальнейшей интернационализации юаня". "Мы надеемся, что одновременно с ростом российско-китайского товарооборота будет расти и доля расчетов в национальных валютах", — добавил Чжоу Лицюнь.

"В последние два года объем российско-китайской торговли рос быстрыми темпами и в 2022 году достиг отметки в 190 миллиардов долларов. За период с января по апрель 2023 года двусторонний товарооборот вырос на 40% и достиг 70 миллиардов долларов. Исходя из таких темпов, по итогам года он превысит 200 миллиардов долларов. На этом фоне существенно вырастут и расчеты в национальных валютах", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.