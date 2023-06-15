"Эксперт РА" рассказало, каким будет характер рецессии в мировой экономике
"Эксперт РА": замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию, некоторые регионы мира вряд ли заметят рецессию, прокомментировала РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Пока замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию – нынешняя рецессия не очень напоминает те, которые мы видели в последние полвека. Более того, некоторые регионы, скорее всего, ее практически не заметят", — сказала она в кулуарах ПМЭФ.
Сейчас в мировой экономике существуют сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов.
Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику — Германию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.