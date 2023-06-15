С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию, некоторые регионы мира вряд ли заметят рецессию, прокомментировала РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Греф допустил мировой экономический кризис в ближайшие годы

"Пока замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию – нынешняя рецессия не очень напоминает те, которые мы видели в последние полвека. Более того, некоторые регионы, скорее всего, ее практически не заметят", — сказала она в кулуарах ПМЭФ.

Сейчас в мировой экономике существуют сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов.

Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику — Германию.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.